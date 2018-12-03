События

18:43 03.12.2018

Скончался Андрей Битов

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Скончался Андрей Битов

На 82-м году жизни скончался писатель Андрей Битов, сообщила литературный критик Галина Юзефович.

"Андрей Битов умер сегодня", - написала она на своей странице в Фейсбуке.

Андрей Георгиевич Битов родился 27 мая 1937 в Ленинграде.

Писать начал в 1956 году.

C 1965 года - член Союза писателей.

В 1978 году в США был опубликован роман "Пушкинский дом".

В 1979 году А.Битов - один из создателей бесцензурного альманаха "Метрополь".

В 1988 году участвовал в создании российского Пен-клуба, с 1991 года - его президент.

Перу А.Битова также принадлежат книги: "Оглашённые", "Империя в четырёх измерениях", "Похороны Доктора", "Преподаватель симметрии".

Теги: #битов
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Интерфакс-Украина
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