Скончался Андрей Битов

На 82-м году жизни скончался писатель Андрей Битов, сообщила литературный критик Галина Юзефович.

"Андрей Битов умер сегодня", - написала она на своей странице в Фейсбуке.

Андрей Георгиевич Битов родился 27 мая 1937 в Ленинграде.

Писать начал в 1956 году.

C 1965 года - член Союза писателей.

В 1978 году в США был опубликован роман "Пушкинский дом".

В 1979 году А.Битов - один из создателей бесцензурного альманаха "Метрополь".

В 1988 году участвовал в создании российского Пен-клуба, с 1991 года - его президент.

Перу А.Битова также принадлежат книги: "Оглашённые", "Империя в четырёх измерениях", "Похороны Доктора", "Преподаватель симметрии".