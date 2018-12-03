Семенченко назвал провокацией задержание украинцев в Грузии

Задержанные в Грузии по подозрению в хранении оружия граждане Украины прилетели в страну самолетом и не намерены были участвовать в каких-либо политических акциях, а оружие им было подброшено, утверждает народный депутат Украины фракции "Самопомич", основатель и почетный командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

В своем видеообращении на своей странице в соцсети Facebook он назвал имена задержанных: это граждане Украины Дмитрий Курагин, Роланд Мелия, Александр Новиков, Юрий Коростелёв, Игорь Орленко, Сергей Клочко, а также гражданин Грузии Лука Чхетия. Часть из них принимала участие в боевых действиях на востоке Украины в составе батальона "Донбасс". По словам украинского парламентария, задержанные в настоящее время находятся в здании Национальной полиции Грузии в Тбилиси.

"Эти люди задержаны по обвинению в хранении оружия… Приехали они сюда, начиная с 28 по 30 число, для того, чтобы встретиться со своими побратимами, с которыми воевали на востоке (Украины – ИФ), которых не видели уже несколько лет… Встречались здесь каждый день со своими боевыми побратимами, которые воевали за Украину", - рассказал С.Семенченко.

Сам депутат заявляет, что приехал в Грузию в качестве наблюдателя на выборы 28 ноября вместе с супругой и поселился в другой гостинице.

По его словам, оружия у задержанных не было и быть не могло, поскольку, "они сюда прилетели самолетом и, соответственно, самолетом и улетать собирались", посему парламентарий убежден, что его им подбросили. "Оружие им не нужно, потому что они не прилетали сюда на какие-то политические акции… Я думаю, что оружие подкинуто, и так они сами утверждают адвокатам, потому что оно им а) не нужно, б) оно ни откуда бы у них взяться не могло, поскольку они прилетели самолетом и в) это я, думаю, провокация – провокация тех людей, которые хотят, чтобы здесь грузинская оппозиция была не мирной, а готовила якобы украинских боевиков, чтобы здесь военным образом захватить власть", - сказал С.Семенченко.

Как сообщалось, в воскресенье, 2 декабря, МВД Грузии сообщило о задержании в Тбилиси семерых граждан Украины в гостинице "Альянс". По информации пресс-службы МВД, задержание произошло на основании ст.236 УК Грузии, предусматривающей ответственность за незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

Среди задержанных бывший грузинский военнослужащий, воевавший в украинском батальоне "Донбасс" Лука Чхетия. По заявлению членов его семьи, он намеревался принять участие в воскресенье в Тбилиси в акции протеста бывшей партии власти "Единое национальное движение", лидером которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.