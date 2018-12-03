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18:31 03.12.2018

Боевики в понедельник три раза нарушили режим тишины в зоне ООС

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Боевики в понедельник три раза нарушили режим тишины в зоне ООС

 Незаконные вооруженные формирования в понедельник три раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении суток российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. (…) Потерь среди военнослужащих объединенных сил в течение текущих суток не допущено", - говорится в сводке пресс-центра на странице в "Фейсбуке".

Противник открывал прицельный огонь из автоматических гранатометов по позициям объединенных сил в районе населенного пункта Водяное, неподалеку от Донецка. По опорному пункту украинских войск вблизи Крымского боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, а на подступах к Троицкому стреляли из противотанковых гранатометов.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в штабе.

Теги: #оос #нзф
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Интерфакс-Украина
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