Боевики в понедельник три раза нарушили режим тишины в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования в понедельник три раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении суток российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. (…) Потерь среди военнослужащих объединенных сил в течение текущих суток не допущено", - говорится в сводке пресс-центра на странице в "Фейсбуке".

Противник открывал прицельный огонь из автоматических гранатометов по позициям объединенных сил в районе населенного пункта Водяное, неподалеку от Донецка. По опорному пункту украинских войск вблизи Крымского боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, а на подступах к Троицкому стреляли из противотанковых гранатометов.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в штабе.