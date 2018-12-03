Учащиеся заблокировали более сотни лицеев во Франции

Более 100 лицеев заблокированы по всей Франции в рамках антиправительственных протестов, сообщает в понедельник газета "Фигаро".

В частности в Париже они перекрыли доступ к семи лицеям, администрация еще десяти лицеев сообщала о попытках блокирования доступа к образовательным учреждениям.

Учащиеся, как сообщается, протестуют по различным причинам. Некоторые из них поддерживают "желтых жилетов", другие протестуют против реформ в образовательном секторе.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в понедельник на фоне протестов встречается с лидерами оппозиционных партий. Так, по данным французских СМИ, он встретился с первым секретарем Социалистической партии Франции Оливье Фором и председателем партии "Республиканцы" Лораном Вокье. С представителями протестующих, как ожидается, премьер-министр встретится во вторник.

Также о "конструктивном диалоге" с премьер-министром сообщила мэр Парижа Анн Идальго.

Елисейский дворец в воскресенье сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон поручил премьер-министру страны встретиться с руководителями политических партий, представленных в парламенте, и представителями манифестантов.

Протесты во Франции начались с "желтых жилетов", протестующих уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Однако многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом.

В выходные протестные акции "желтых жилетов" и беспорядки охватили практически всю страну. В них приняли участие десятки тысяч человек. Французские телеканалы показали репортажи из разных городов Франции как крупных и средних, так и небольших. Всюду были столкновения с полицией и погромы.

В центре беспорядков оказался Париж, где протестующие разбивали витрины крупных центральных магазинов, закидывали полицейских камнями, дымовыми шашками и бутылками с зажигательной смесью. Участники акций даже ворвались в музейные помещения Триумфальной арки, где повредили статую Наполеона. Из-за массовых протестов во французской столице были закрыты главные торговые центры, в том числе знаменитая "Галерея Лафайет".