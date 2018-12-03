Госсудадминистрация намерена с 1 января запустить Единую судебную информационно-телекоммуникационную систему

Государственная судебная администрация Украины объявила о создании и обеспечении функционирования Единой судебной информационно-телекомуникационной системы (ЕСИТС).

Как сообщает издание "Голос Украины", эксплуатация системы начнется с 1 марта 2019 года и будет состоять из следующих подсистем: единый контакт-центр судебной власти Украины, единая подсистема управления финансово-хозяйственными процессами, официальный электронный адрес, веб-портал "Судебная власть Украины", единый госреестр судебных решений, подсистема "Электронный суд", модуль "Автоматизированное распределение" и модуль "Судебная статистика".

С 1 января ЕСИТС будет работать в тестовом режиме.