События

18:13 03.12.2018

Госсудадминистрация намерена с 1 января запустить Единую судебную информационно-телекоммуникационную систему

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Государственная судебная администрация Украины объявила о создании и обеспечении функционирования Единой судебной информационно-телекомуникационной системы (ЕСИТС).

Как сообщает издание "Голос Украины", эксплуатация системы начнется с 1 марта 2019 года и будет состоять из следующих подсистем: единый контакт-центр судебной власти Украины, единая подсистема управления финансово-хозяйственными процессами, официальный электронный адрес, веб-портал "Судебная власть Украины", единый госреестр судебных решений, подсистема "Электронный суд", модуль "Автоматизированное распределение" и модуль "Судебная статистика".

С 1 января ЕСИТС будет работать в тестовом режиме.

Теги: #суд
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