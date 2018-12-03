События

17:50 03.12.2018

Поддерживаемый Соросом университет из-за давления венгерских властей переберется в Вену

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Поддерживаемый Соросом университет из-за давления венгерских властей переберется в Вену

Центрально-Европейский университет, основанный при участии американского финансиста Джорджа Сороса и аккредитованный в США и Венгрии, подтвердил переезд из Будапешта в Вену в связи с давлением венгерских властей, передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Переезд должен начаться с сентября 2019 года. Ранее венгерские власти отказались подписать соглашение, разрешающее университету продолжать работу на территории Венгрии.

В свою очередь ректор университета Майкл Игнатьев назвал ситуацию, сложившуюся в Венгрии вокруг американо-европейского университета, "беспрецедентной" для страны НАТО и ЕС.

При этом в университете пообещали по мере возможностей продолжать работу в Будапеште.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвиняет Дж.Сороса - выходца из Венгрии - в стремлении подорвать в своих интересах христианскую Венгрию и Европу, используя для этого иммиграцию мусульман, а также основанные Дж.Соросом неправительственные организации.

В 2017 году поправки в закон об образовании запретили деятельность в Венгрии любого иностранного университета, не имеющего учебной структуры в стране происхождения: в частности, под эти ограничения подпал Центрально-Европейский университет, который считается американским учебным заведением, но не имеет в США соответствующей структуры.

Теги: #сорос #вена #университет
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