События

17:46 03.12.2018

Мобильные блокпосты в составе нацгвардейцев и полиции установлены на въездах в Винницу

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Мобильные блокпосты в составе нацгвардейцев и полиции установлены на въездах в Винницу

Мобильные блокпосты, в состав которых входят полицейские и нацгвардейцы, установлены на въездах в Винницу с целью проверки подозрительных лиц и автомобилей.

Как сообщается в понедельник на сайте Национальной гвардии Украины, в настоящее время правоохранители выполняют служебно-боевые задания на пяти мобильных блокпостах, в направлении въезда в город на Хмельницкой, Киевской, Турбовской, Гниваньской и Немировской автодорогах.

"Сотрудники полиции вместе с военнослужащими Национальной гвардии Украины проверяют подозрительные автомобили и людей. Проверки на блокпостах имеют профилактическое значение. Меры связаны с усиленным вариантом несения службы", - пояснили в Нацгвардии.

Как известно, в Винницкой области (одна из десяти) введено военное положение с 26 ноября по 26 декабря.

Теги: #блокпост #винница
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