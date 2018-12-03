События

17:09 03.12.2018

В Запорожской области на учебные сборы резервистов призовут 2,5 тыс военнообязанных

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Две с половиной тысячи военнообязанных первой очереди, а также патриотически настроенные граждане будут призваны в Запорожской области в декабре текущего года на учебные сборы резервистов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для подразделений территориальной обороны, которые будут защищать границы региона в случае агрессии.

Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" заместитель военного комиссара Запорожской области Владимир Роговой, с середины декабря в регионе стартуют учебные сборы военнообязанных, находящихся в оперативно резерве первой очереди - те, кто уже имеет боевой опыт или недавно уволились со службы в ВСУ.

Всего, по его словам, в ходе сборов будут призваны около 2,5 тыс военнообязанных жителей области. Часть из них отправятся в боевые части ВСУ для повышения военной квалификации и получения новых знаний. Также Запорожский областной военный комиссариат призовет военнообязанных, назначенных в состав команд подразделений территориальной обороны, предназначенных для защиты границ Запорожской области.

"Основным заданием подразделений территориальной обороны является именно сдерживание врага на подступах к Запорожской области. Туда войдут и профессиональные военные, и те, кто возможно даже впервые взял в руки оружие. Мы ждем, и будем в первую очередь призывать на учебные сборы патриотически настроенных граждан Украины, которые в добровольном порядке приходят к нам. Во время сборов они получать необходимые навыки", - подчеркнул В.Роговой.

В военном комиссариате региона также рассказали, что учебные соборы резервистов ВСУ будут проведены в течение 10-15 дней и завершатся к новогодним праздникам.

Теги: #резервисты #сбор #запорожье
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