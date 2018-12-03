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17:02 03.12.2018

Москалькова сообщила Денисовой, что украинские моряки в больничном изоляторе "Матросской тишины" получают медпомощь

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Москалькова сообщила Денисовой, что украинские моряки в больничном изоляторе "Матросской тишины" получают медпомощь

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова узнала от российской коллеги Татьяны Москальковой о ситуации с украинскими моряками, которые находятся в московских СИЗО, в частности, о том, что моряки в больничном изоляторе "Матросской тишины" уже могут самостоятельно передвигаться и получают медицинскую помощь.

"Провела разговор с уполномоченным по правам человека Российской Федерации Татьяной Москальковой. (…) Что касается моряков, находящихся в больничном изоляторе "Матросской тишины", то они уже встают и самостоятельно передвигаются, рассказала Москалькова. Раненые, по ее словам, получают медицинскую помощь, горячее питание и не высказывают жалоб", - написала Л.Денисова на странице в Facebook в понедельник.

Украинский омбудсмен отметила, что, по данным Т.Москальковой, в понедельник украинским морякам привезли передачи, для них открыли внутритюремные счета, куда родственники могут перечислять деньги.

Кроме того, российский уполномоченный проинформировала, что сейчас в СИЗО-2 "Лефортово" происходит так называемое дорасселение, в результате которого каждого из моряков разместят в 8-метровой камере, рассчитанной на двух арестантов, "к каждому из них будет подселен другой заключенный, который также впервые привлекается к ответственности".

Военнопленные также не ограничены в прогулках во дворе СИЗО.

Л.Денисова сообщила, что ей пообещали: во вторник, 4 декабря, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетит украинских моряков.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия захватили в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море.

24 украинца, находившихся на захваченных судах ВМС ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года. Эти решения уже обжалованы в Верховный суд Крыма, но дата заседания пока не назначена.

К 29 ноября арестованные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых содержатся в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина".

Теги: #медпомощь #москалькова #денисова #изолятор #моряки
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