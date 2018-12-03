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16:19 03.12.2018

В Харьковской области усилено пешее патрулирование

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В Харьковской области усилено пешее патрулирование

На территории г.Харькова и Харьковской области усилено пешее патрулирование, которое полиция проводит с привлечение приданных сил, сообщил начальник Управления превентивной деятельности ГУ Национальной полиции Украины в области Сергей Бирбасов.

"Нами усилено пешее патрулирование, как территории Харькова, так и населенных пунктов Харьковской области, особенно тех, которые примыкают к границе с Российской Федерацией. Там патрулируют сотрудники полиции с бойцами Национальной гвардии Украины... Работает около 27 мобильных постов и стационарные посты вокруг Харькова ", - сказал С.Бирбасов на брифинге в понедельник в Харькове.

По его словам, в патрулировании и других превентивных мероприятиях задействовано около 1300 полицейских ежедневно, что на 400-500 сотрудников больше, чем в обычное время.

В свою очередь заместитель начальника управления СБУ в Харьковской области Юрий Рябуха отметил отсутствие диверсионной и террористической угрозы на территории области.

"Анализ оперативной обстановки свидетельствует о том, что оснований говорить об активизации каких-то эфемерных на данный момент диверсионных групп нет. Обстановка в регионе контролируемая. Диверсионной и террористической угрозы в данный момент не существует", - сказал Ю.Рябуха.

Теги: #патрулирование #полиция #харьковская_область
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