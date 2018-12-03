В Украине существенно потеплеет

На территорию Украины во вторник, 4 декабря, переместится теплая и влажная воздушная масса с Западной Европы, поэтому температура существенно повысится, сообщает Укргидрометцентр.

В западных регионах и Житомирской области ожидается дождь, ночью – с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в Украине (кроме западной части) местами туман, гололед. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (в южных и западных областях днем 2-7° тепла); в восточной части ночью 4-9° мороза, днем около 0 °.

В Киеве 4 декабря без существенных осадков, ночью, утром туман, гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 4 декабря самая высокая температура днем была 10,8° в 1986 году, самая низкая ночью -18,4° в 1998 году.

В Украине в среду, 5 декабря, прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь, гололед, туман, в Карпатах ночью умеренный снег (лишь ночью в восточных и южных, днем в западных областях без осадков). На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза (в западных и северных областях около 0°), днем от 3° мороза до 2° тепла; в Крыму ночью около 0, днем 2-7 тепла.

В Киеве 5 декабря ожидается небольшой мокрый снег и дождь, местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем около 0°.