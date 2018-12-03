Пограничники в Харьковской, Сумской и Луганской областях с 27 ноября отказали во въезде 218 россиянам

Пограничники Восточного регионального управления, в зону ответственности которых входят Харьковская, Сумская и Луганская области, начиная с 27 ноября, не пустили на территорию Украины 218 граждан Российской Федерации, сообщил начальник управления Андрей Игнатьев.

"Пересекло государственную границу 6 213 граждан России. Было не пропущено 218", - сказал А.Игнатьев на брифинге в понедельник.

Он сообщил также, что в настоящее время на пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская обл.) наблюдается замедленное движение грузовых транспортных средств на выезд из Украины.

"В пункте пропуска "Гоптовка" находится порядка 60 грузовых автомобилей, которые российская сторона медленно пропускает", - рассказал А.Игнатьев.