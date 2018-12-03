В Харьковской области пройдут командно-штабные тренировки по теробороне

Из Харьковской области до конца недели планируется направить в воинские части Вооруженных сил Украины около 400 военнообязанных оперативного резерва первой очереди, сообщил областной военком Юрий Калгушкин.

"Начались отправки военнообязанных оперативного резерва первой очереди в воинские части. На этой неделе планируется направить в воинские части около 400 военнообязанных оперативного резерва первой очереди и на протяжении двух недель – до 22 декабря будут проведены однодневные проверочные сборы с личным составом бригады территориальной обороны", - сказал Ю.Калгушкин на брифинге в понедельник в Харькове.

Он сообщил также, что в области начали работать штабы территориальной обороны.

"Начиная с сегодняшнего дня, начинают работать штабы районов территориальной обороны и штаб территориальной обороны Харьковской области. Планируется 4 и 5 декабря провести командно-штабные тренировки по территориальной обороне", - сказал Ю.Калгушкин.