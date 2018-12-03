События

15:48 03.12.2018

В Харьковской области пройдут командно-штабные тренировки по теробороне

1 мин читать

Из Харьковской области до конца недели планируется направить в воинские части Вооруженных сил Украины около 400 военнообязанных оперативного резерва первой очереди, сообщил областной военком Юрий Калгушкин.

"Начались отправки военнообязанных оперативного резерва первой очереди в воинские части. На этой неделе планируется направить в воинские части около 400 военнообязанных оперативного резерва первой очереди и на протяжении двух недель – до 22 декабря будут проведены однодневные проверочные сборы с личным составом бригады территориальной обороны", - сказал Ю.Калгушкин на брифинге в понедельник в Харькове.

Он сообщил также, что в области начали работать штабы территориальной обороны.

"Начиная с сегодняшнего дня, начинают работать штабы районов территориальной обороны и штаб территориальной обороны Харьковской области. Планируется 4 и 5 декабря провести командно-штабные тренировки по территориальной обороне", - сказал Ю.Калгушкин.

Теги: #облвоенком #тренировки #харьков
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Трое несовершеннолетних харьковчан совершили разбойное нападение на киоск - полиция

Проводник поезда "Москва-Харьков" пытался незаконно переместить через госграницу партию меховых изделий

В Харькове водителя маршрутки осудили на 4 года тюрьмы за смерть пассажирки

Прокуратура утвердила подозрение харьковчанину, из-за халатности которого 4-летний сын выпал с 6-го этажа и погиб

В военкоматы Харьковщины звонят и приходят желающие мобилизоваться в ВСУ

Введение военного положения не повлияет на проведение матча "Шахтер" - "Лион" в Харькове - советник главы ОГА

Власти Харькова просят не парковать машины на обочинах во время снегопада

Неизвестные забросали "коктейями молотова" дом экс-главы ОО "Схидный корпус" в Харькове

Почти половина харьковчан считает, что решение о создании единой поместной церкви усилит напряжение в обществе

В деле главы района Харькова, подозреваемого в госизмене, установлен канал передачи информации в РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители провели обыски в 8 помещениях УПЦ (МП) на Житомирщине

В Харьковской области усилено пешее патрулирование

В Украине существенно потеплеет

Пентагон набирает переводчиков со знанием украинского языка для помощи американским военным в Украине

Пограничники в Харьковской, Сумской и Луганской областях с 27 ноября отказали во въезде 218 россиянам

У священнослужителей УПЦ (МП) в Житомирской области проводятся обыски

Почти половина израильтян считают власти страны коррумпированными

Наиболее тепло украинцы относятся к Польше, ЕС и Беларуси, самое холодное отношение у них к России

В Украине растет число сторонников создания независимой православной церкви

Полиция доставила в отделение 5 человек, участвовавших в пикете телеканала "НАШ" в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА