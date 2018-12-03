Наиболее тепло украинцы относятся к Польше, ЕС и Беларуси, самое холодное отношение у них к России

Более половины украинцев (52%) "холодно относятся к Российской Федерации", из них 28% - "крайне холодно", тогда как к Польше "тепло относятся" 50%, а к Европейскому Союзу 49% респондентов, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" в сентябре-октябре текущего года.

Согласно обнародованным в понедельник результатам социсследования, отвечая на вопрос об отношении к ряду стран (и ЕС) теплое или очень теплое отношение к РФ отмечает каждый пятый украинец, а более четверти (26%) относятся к этой стране нейтрально.

После России наиболее холодные чувства украинцы испытывают к Венгрии (17%), США (15%) и Румынии (12%).

К Польше тепло или очень тепло относится половина (50%) опрошенных, нейтрально – 41%, холодно – 5%.

Наиболее теплые чувства после Польши украинцы питают к Европейскому Союзу, Беларуси и Канаде. К ЕС такое отношение у 49% респондентов, к Беларуси – 47%, к Канаде – 46%. Холодно к ЕС относится 8%, нейтрально – 39%. Относительно Беларуси эти показатели составляют 6% и 44% соответственно.

Вместе с тем, "очень тепло" или "тепло" к США относятся 6% и 36% респондентов соответственно, а нейтрально – 43% опрошенных.

К Венгрии "очень хорошо" относятся 3%, а ""хорошо" – 20%, а то время как 55% заявили, что относятся нейтрально.

Опрос "Динамика общественно-политических взглядов в Украине" был проведен с 29 сентября по 14 октября 2018 года Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института (IRI).

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2400 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.