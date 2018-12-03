В Украине растет число сторонников создания независимой православной церкви

Более трети украинских граждан (34%) считают, что создание независимой православной церкви поспособствует объединению Украины, однако 24% считают, что этот процесс усилит разобщенность страны, отмечают социологи.

Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг", 19% респондентов считают, что создание независимой церкви не окажет влияния на Украину.

При этом почти каждый четвертый (23%) затруднился ответить на вопрос социологов.

Однозначно поддерживали в сентябре 2018 года создание независимой автокефальной православной церкви в Украине 22% опрошенных граждан, скорее поддерживают, чем нет - 25%.

Однозначно против создания такой церкви 15% респондентов, скорее не поддерживают – 13%. Затруднились ответить 27% граждан.

Сентябрьская поддержка идеи создания независимой церкви возросла, отмечают социологи. В июне однозначно поддерживали создание церкви 20%, скорее поддержали бы – 19%; категорически не поддерживали – 18%, скорее не поддерживали – 11% опрошенных. При этом почти каждый третий (32%) затруднился ответить.

Опрос "Динамика общественно-политических взглядов в Украине" был проведен с 29 сентября по 14 октября 2018 года Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института (IRI).

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2400 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.