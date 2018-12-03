События

14:34 03.12.2018

Полиция доставила в отделение 5 человек, участвовавших в пикете телеканала "НАШ" в Киеве

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Полиция доставила в отделение 5 человек, участвовавших в пикете телеканала "НАШ" в Киеве

В Киеве возле телеканала "НАШ" представители националистических организация проводят незапланированный пикет, полиция доставила в отделение 5 человек для дачи объяснений.

"УНА-УНСО блокируют работу канала "НАШ", - сказано на странице телеканала в соцсети "Фейсбук" в понедельник.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", активисты националистической организации пришли к зданию телеканала с флажками и хотели натянуть колючую проволоку, но им помешали правоохранители.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко, акция возле телеканала "НАШ" было не запланирована.

"Полиция выехала, ситуация спокойная. 5 человек для дачи объяснений доставили в управление полиции", - сообщил он.

Как сообщалось, телеканал "НАШ начал вещать в 7 ноября, в кабельных сетях и на спутнике (там где ранее вещал телеканал "Макси ТВ"). Основным бенефициаром телеканала является народный депутат Евгений Мураев.

Теги: #телеканал #наш #полиция
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