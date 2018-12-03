Боевики на Донбассе развернули сеть лагерей, где детей с 9 лет учат обращаться с оружием и прививают ненависть к Украине

Более 5 тысяч детей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) прошли обучение в так называемых "патриотических лагерях, где учат обращаться с оружием и воспитывают ненависть к Украине, сообщил представитель уполномоченной Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лысянский.

"Мы увидели, как оккупанты привлекают детей к военному конфликту. Они развернули целую сеть лагерей так называемого патриотического воспитания. Знаете, что это за воспитание? Это любовь к "русскому миру" и ненависть к украинцам, к Украине", - сказал он в понедельник в Киеве во время форуме, посвященном 70-летию Общей декларации прав человека.

По словам представителя омбудсмена, по результатам мониторинга ситуации в ОРДЛО удалось установить, что в таких лагерях детям, начиная с 9 лет, дают в руки автоматы, учат собирать и разбирать их.

"Через эти лагеря прошли обучение более 5 тысяч детей", - сообщил П.Лысянский.