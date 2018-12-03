События

13:38 03.12.2018

Боевики на Донбассе развернули сеть лагерей, где детей с 9 лет учат обращаться с оружием и прививают ненависть к Украине

1 мин читать

Более 5 тысяч детей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) прошли обучение в так называемых "патриотических лагерях, где учат обращаться с оружием и воспитывают ненависть к Украине, сообщил представитель уполномоченной Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лысянский.

"Мы увидели, как оккупанты привлекают детей к военному конфликту. Они развернули целую сеть лагерей так называемого патриотического воспитания. Знаете, что это за воспитание? Это любовь к "русскому миру" и ненависть к украинцам, к Украине", - сказал он в понедельник в Киеве во время форуме, посвященном 70-летию Общей декларации прав человека.

По словам представителя омбудсмена, по результатам мониторинга ситуации в ОРДЛО удалось установить, что в таких лагерях детям, начиная с 9 лет, дают в руки автоматы, учат собирать и разбирать их.

"Через эти лагеря прошли обучение более 5 тысяч детей", - сообщил П.Лысянский.

Теги: #дети #оружие
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

13 детей- пассажиров поезда обратились за медицинской помощью в Запорожье

Школьники оказались "заложниками" блокирующих пограничные пункты водителей

На Луганщине СБУ блокировала контрабанду оружия из района проведения ООС в РФ

На пожаре в Запорожской области погибли трое детей

На КПВВ "Станица Луганская" в багаже одного из граждан лиц было найдено оружие – Госпогранслужба

Полиция Донецкой области с начала года предупредила более 100 попыток вывоза оружия в другие регионы

Порошенко подписал Указ о стипендиях детям журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

На Луганщине на территории заброшенного детского лагеря обнаружены схроны с оружием

Военная прокуратура в Полтаве задержала продавца огнестрельного оружия

В Киеве прошла презентация сочинений детей об их отцах, крымских татарах, удерживаемых или пропавших в РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине растет число сторонников создания независимой православной церкви

Полиция доставила в отделение 5 человек, участвовавших в пикете телеканала "НАШ" в Киеве

Экс-замминистра юстиции Шкляр вернулся в состав партнеров юрфирмы Arzinger

В Учебных центрах ВСУ начались сборы оперативного резерва первой очереди

Почти половина украинцев считает недопустимым оправдание боевыми действиями преступлений военных и добробатов – опрос

Денисова намерена посетить удерживаемых в московских СИЗО украинские плененных моряков

Статус военнопленных предполагает "особую" модель освобождения украинских моряков

Москалькова не видит препятствий для посещения консулом украинских моряков

Реализация новой стратегии развития ВМСУ до 2035 г. требует отвечающей новым угрозам госпрограммы кораблестроения и финансирования - экс-замминистра обороны Кабаненко

Украинские моряки, доставленные в московские СИЗО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА