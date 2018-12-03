Статус военнопленных предполагает "особую" модель освобождения украинских моряков

Статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников, поясняет уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Есть Женевская конвенция о военнопленных, к которой Украина присоединилась и ратифицировала ее, она действует с 1955 года. Там четко определено: если это военнопленные, никакого обмена не может быть на каких-либо преступников, в том числе Российской Федерации", - сказала она журналистам в понедельник в Киеве.

Омбудсмен отметила, что статус моряков как военнопленных не позволяет рассматривать их дело в обычном суде, их нельзя держать в СИЗО, в том числе в "Лефортово" (Москва), куда российские власти перевезли 21.

"Это особый статус, и особая модель их освобождения" , - резюмировала Л.Денисова.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия захватили в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море.

24 украинца, находившихся на захваченных судах Военно-морских сил ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года. Эти решения уже обжалованы в Верховный суд Крыма, но дата заседания пока не назначена.

К 29 ноября арестованные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово". При этом трое раненых содержаться в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина".

Кроме троих раненых моряков, в числе арестованных 21 человек: командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" - Богдан Небылица, бронекатера - "Бердянск" Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины - Владимир Лисовой; сотрудник СБУ Андрей Драч; члены экипажей Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов.

3 декабря адвокат одного из военных Николай Полозов сообщил, что следствие почти сразу после задержания официально предъявило 24 украинским военным морякам обвинение в незаконном пересечении государственной границы. "Обвинение было предъявлено всем задержанным еще 27 ноября", - сказал он.