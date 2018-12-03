Реализация новой стратегии развития ВМСУ до 2035 г. требует отвечающей новым угрозам госпрограммы кораблестроения и финансирования - экс-замминистра обороны Кабаненко

Реализация новой стратегии развития Военно-морских сил Украины (ВМСУ) до 2035 года требует подготовки отвечающей новым угрозам госпрограммы кораблестроения и финансирования, подчеркивает экс-замминистра обороны (2014), адмирал запаса ВМСУ Игорь Кабаненко.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" И.Кабаненко уточнил, что подготовленная при поддержке западных союзников и отвечающая на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях стандартам НАТО новая стратегия развития ВМСУ до 2035 года уже утверждена командующим ВМСУ.

"На днях она (стратегия - ИФ) была утверждена командующим ВМСУ, и по стандартам развитых морских государств считается принятой", - пояснил собеседник агентства.

При этом он подчеркнул: "но, я, все-таки, думаю, что учитывая ситуацию, новая стратегия развития ВМСУ должна быть также рассмотрена СНБО и утверждена президентом. Поскольку следующим шагом должна стать подготовка государственной программы кораблестроения - эта госпрограмма может по-разному называться. Имплементационная часть этой стратегии должна быть реализована в соответствующих государственных и правительственных документах".

Отвечая на вопрос агентства о потребностях в финансировании для реализации новой стратегии и госпрограммы, И.Кабаненко уточнил, что "не менее 25% оборонного бюджета. Я думаю, те приоритеты в развитии ВМСУ, которые представлены в бюджете, они могут быть реализованы. Но, к сожалению, на сегодняшний день эта потребность значительно больше".

Уточняя по просьбе агентства возможные этапы и инструменты обновления боевого состава ВМФ Украины с учетом текущих возможностей реформируемого в новых условиях национального ОПК, замминистра обороны сообщил: "безусловно, морское государство должно иметь свою военно-морскую оборонную индустрию, и сегодня эту индустрию необходимо восстанавливать. К сожалению, время утрачено".

"Должны использоваться механизмы партнерства для привлечения современных технологий и современных технических решений. Есть примеры: этим путем, идет сегодня, в том числе, Турция", - уточнил И.Кабаненко.

"Нам нужно привлекать уже отработанные ранее на уровне НАТО, США, Великобритании технологические решения. Существуют разные механизмы получения платформ, их нужно использовать", - подчеркнул он.