Украинские моряки, доставленные в московские СИЗО

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует в ближайшее время посетить задержанных 25 ноября в Керченском проливе украинских моряков, которые находятся в московских СИЗО.

"Я на этой неделе обязательно побываю, и в "Лефортово", и "Матросской тишине", чтобы убедиться, что права граждан Украины соблюдаются", - сказала Т.Москалькова журналистам.

Она отметила, что в настоящее время 21 человек находится в СИЗО "Лефортово", ещё три человека - в медчасти СИЗО "Матросская тишина".

По словам уполномоченного, задержанных посетили члены московской ОНК, они содержатся в соответствии с международными нормами и жалоб не высказывали.

"Я эту ситуацию буду продолжать держать на контроле", - добавила Т.Москалькова.

В эфире одного из российских телеканалов она также заявила, что "моряков посетили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), с каждым из них беседовали, с их стороны не поступило жалоб на порядок и условия содержания, на оказание медпомощи".

По ее словам, адвокаты получат доступ к своим подзащитным.

"Все задержанные получают необходимое питание... Все необходимое в плане одежды, других предметов первой необходимости у них имеется", - заключила Т.Москалькова.