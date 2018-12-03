События

12:15 03.12.2018

В работе метро Киева вечером возможны некоторые изменения

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В работе метро Киева вечером возможны некоторые изменения

В связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Черноморец" (Одесса), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена, сообщают в коммунальном предприятии.

"Так, после окончания игры, с целью обеспечения надлежащей и безопасной перевозки пассажиров, ВОЗМОЖНО ограничение на вход к станциям "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - сообщили в пресс-службе "Киевского метрополитена" в понедельник

Как известно, футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Черноморец" (Одесса) на НСК "Олимпийский" начнется в 18.30 понедельника, 3 декабря.

Теги: #метрополитен #метро #олимпийская
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