В работе метро Киева вечером возможны некоторые изменения

В связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Черноморец" (Одесса), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена, сообщают в коммунальном предприятии.

"Так, после окончания игры, с целью обеспечения надлежащей и безопасной перевозки пассажиров, ВОЗМОЖНО ограничение на вход к станциям "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - сообщили в пресс-службе "Киевского метрополитена" в понедельник

Как известно, футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Черноморец" (Одесса) на НСК "Олимпийский" начнется в 18.30 понедельника, 3 декабря.