За фигуранта дела о вмешательстве в частную жизнь правоохранителя – блогера Барабошко внесли залог

За блогера Александра Барабошко, фигурирующего в уголовном производстве о вмешательстве в частную жизнь сотрудника правоохранительного органа, внесли залог, сообщает интернет издание "Украинская правда" со ссылкой на адвоката Никиту Чекмана.

"Залог внесли, ждем документы", - сказал адвокат изданию в понедельник.

Н.Чекман отметил, что А.Барабошко вносил в качестве залога не свои средства – деньги собрали в соцсети.

"Был объявлен сбор в соцсети. Разные люди (пожертвовали – ред.). Так собрали эти деньги", - сказал защитник.

Как сообщалось, 30 ноября Печерский районный суд г.Киева принял решение об аресте на два месяца с правом внесения залога в 3 млн грн блогера Александра Барабошко, фигурирующего в уголовном производстве о вмешательстве в частную жизнь сотрудника правоохранительного органа, другой фигурант дела - политтехнолог Владимир Петров – по решению суда будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Политтехнолог В.Петров и блогер А.Барабошко были уведомлены о подозрении в рамках расследования уголовного производства о вмешательстве в частную жизнь сотрудника правоохранительного органа.

"Главная военная прокуратура уведомила о подозрении политтехнолога Владимира Петрова и блогера Александра Барабошко в рамках дела о вмешательстве в жизнь сотрудника правоохранительного органа", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Генпрокуратуре.

29 ноября правоохранители задержали В.Петрова в рамках дела о якобы домогательствах заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Украины Александра Варченко к студентке Наталье Бурейко.

8 ноября прокуратура Киева получила обращение Н.Бурейко об угрозах и преследовании со стороны человека, который в соцсетях использует имя Александр Варченко. Заместитель начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции А.Варченко обратился к главе Нацполиции Сергею Князеву с просьбой провести проверку опубликованных в сети обвинений в сексуальных домогательствах, заверив, что не имеет к ним отношения. Позднее в аккаунте Н.Бурейко в Facebook появились ее извинения перед А.Варченко и членами его семьи. Предыдущие посты об угрозах и домогательствах исчезли.

Прокуратура рассмотрела заявление, открыла уголовное производство и поручила проводить расследование Службе безопасности Украины.

Как сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, 29 ноября Главная военная прокуратура с участием сотрудников департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины "задержала гр. П. по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер), ч. 2 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) УК Украины".

Спикер Генпрокуратуры проинформировал, что Следственное управление Управления СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальным руководстве Главной военной прокуратуры осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам заведомо ложного сообщения о преступлении, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения; о нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер, в том числе в отношении государственного деятеля; воздействия на сотрудника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им служебных обязанностей, а также по факту незаконного сбора, хранения и использования конфиденциальной информации о человеке (по ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 343 УК Украины).