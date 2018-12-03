Россия обвинила украинских моряков в незаконном пересечении границы

Следствие почти сразу после задержания официально предъявило 24 украинским военным морякам обвинение в незаконном пересечении государственной границы, сообщил адвокат одного из военных Николай Полозов.

"Обвинение было предъявлено всем задержанным еще 27 ноября", - сказал он.

Адвокат уточнил, что после ареста, ему еще ни разу не удалось встретиться со своим подзащитным. "В связи с этим я даже не знаю, признал ли кто-то вину или никто ее не признает. Надеюсь, что я смогу сегодня попасть в "Лефортово" и пообщаться со своим подзащитным", - сказал адвокат.

Украинским морякам инкриминируется совершение преступления по ч.3 ст.322 УК РФ (незаконное пересечения госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Наказание по данному обвинению предусматривает до 6 лет заключения.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия захватили в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море.

24 украинца, находившихся на захваченных судах Военно-морских сил ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года. Эти решения уже обжалованы в Верховный суд Крыма, но дата заседания пока не назначена.

К 29 ноября арестованные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово". При этом трое раненых содержаться в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина".

Кроме троих раненых моряков, в числе арестованных 21 человек: командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" - Богдан Небылица, бронекатера - "Бердянск" Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины - Владимир Лисовой; сотрудник СБУ Андрей Драч; члены экипажей Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов.