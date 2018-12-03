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10:53 03.12.2018

Украина отличается от РФ соблюдением прав человека

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Украина отличается от РФ соблюдением прав человека

Россия является последователем СССР в своем пренебрежении правами человека, а Украина будет стоять на защите прав и свобод людей даже во времена наибольших вызовов, заявляет председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"Даже во времена наибольших вызовов мы будем стоять на развитии демократических процессов и защите прав и свобод людей. Это и является базовой отличительной чертой, которая отличает страны свободного мира, Украину от империи зла, от Российской Федерации", - сказал он в понедельник в Киеве на форуме, посвященном 70-летию общей декларации прав человека.

По словам спикера, приверженность Украины защите прав человека подтверждается еще и тем, что после введения военного положения в ряде областей Украины Верховная Рада назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года.

А.Парубий отметил, что делегация Советского Союза не проголосовала за Декларацию прав человека.

"Характерно, что традиция Империи зла, которая в 1948 году противопоставила себя этому документу и сегодня Кремль проводить ту же политику, что и тогда, в тот период", - добавил он.

Спикер напомнил, что президент РФ назвал распад СССР величайшей трагедией 20-го века.

"Сегодня для Путина (президента РФ Владимира Путина – ИФ) маниакальной является идея восстановления влияния и традиций Советского Союза, Империи зла, которая тогда всему миру продемонстрировала, что не желает, и не будет соблюдать права человека. Потому сегодняшний режим – это идейные наследники Советского Союза", - сказал А.Парубий.

Теги: #парубий #россия #права_человека
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