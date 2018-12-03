События

11:04 03.12.2018

Самый богатый человек Бельгии Альберт Фрер скончался в возрасте 92 лет

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Бельгийский миллиардер Альберт Фрер скончался в понедельник в возрасте 92 лет, сообщается в пресс-релизе его холдинговой компании Groupe Bruxelles Lambert (GBL).

А.Фрер разбогател в 1970-е годы, когда он продал свои активы в сталелитейной отрасли государству. С тех пор он являлся крупным инвестором: через GBL, которой он руководил до 2015 года, ему принадлежали доли в таких компаниях, как нефтедобывающая Total, производитель цемента LafargeHolcim, алкогольный гигант Pernod Ricard и производитель одежды класса люкс Burberry.

На конец 2017 года GBL принадлежали активы на сумму около 19 млрд евро, ее капитализация составляет порядка 15 млрд евро. Председателем совета директором компании является старший сын А.Фрера, Жеральд Фрер.

По оценке Forbes, состояние А.Фрера составляло $5,8 млрд.

Теги: #бельгия #миллиардер
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