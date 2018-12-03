Французские "желтые жилеты" потребовали отставки правительства

Представители движения "желтые жилеты" в понедельник призвали французское правительство уйти в отставку и назначить бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Франции Пьера де Вилье премьер-министром.

"Требуем отставки нынешнего правительства", - сказал представитель "желтых жилетов" в департаменте Воклюз Кристоф Шаленсон в эфире радиостанции "Эроп-1".

"Я прекрасно вижу во главе правительства генерала де Вилье. У него есть авторитет, и нужно, чтобы он возглавил правительство", - отметил К.Шаленсон.

П.де Вилье с 2014 по 2017 год возглавлял генштаб ВС Франции. Он ушел в отставку из-за разногласий с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в частности, из-за планов правительства сократить военный бюджет. Тогда многие политические деятели раскритиковали французского лидера, поскольку П.де Вилье пользовался широкой поддержкой как среди населения, так и среди политиков.

Представитель "желтых жилетов" в понедельник заявил, что отставка П.де Вилье стала "первым крупным кризисом пятилетнего президентского срока Макрона".

Накануне после возвращения с саммита G20 в Буэнос-Айрес президент Франции Э.Макрон созвал экстренное заседание. Он распорядился, чтобы премьер-министр страны Эдуар Филипп провел в понедельник встречу с главами основных французских политических партий, а также представителями движения. Э.Макрон также рекомендовал главе МВД Кристофу Кастанеру изучить вопрос возможности "адаптации" сил обеспечения порядка с учетом событий 1 декабря.

"Желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Однако многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом.

В субботу протестные акции "желтых жилетов" и беспорядки охватили практически всю страну. В них приняли участие десятки тысяч человек. Французские телеканалы показали репортажи из разных городов Франции как крупных и средних, так и небольших. Всюду были столкновения с полицией и погромы.

В центре беспорядков оказался Париж, где протестующие разбивали витрины крупных центральных магазинов, закидывали полицейских камнями, дымовыми шашками и бутылками с зажигательной смесью. Участники акций даже ворвались в музейные помещения Триумфальной арки, где повредили статую Наполеона. Из-за массовых протестов во французской столице были закрыты главные торговые центры, в том числе знаменитая "Галерея Лафайет".