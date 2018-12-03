События

10:52 03.12.2018

Для усиления обороны госграницы Украины будут передислоцированы соответствующие подразделения - Порошенко

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Для усиления обороны госграницы Украины будут передислоцированы соответствующие подразделения - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что в период военного положения будет усилена охрана государственной границы с Россией и административной границы с оккупированным Крымом.

"Все возможности, которое дает военное положение органам власти, будут использованы для усиления охраны государственной границы с Российской Федерации и административной границы с АР Крым. Будут сокращены сроки боевого слаживания бригад, которые находятся в соответствующих лагерях,… пройдет передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы, военные учения и в областях, где объявлено военное положение, будут проведены, и учебные сборы с резервом первой очереди", - сказал он, открывая форум "70 лет всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины" в понедельник в Киеве.

Президент вновь напомнил, что военное положение – это превентивная мера сроком на 30 дней, и оно введено для предупреждения агрессии и минимизации ее последствий "ради защиты самого главного права – права человека на жизнь".

П.Порошенко снова выразил надежду, что Украина сможет ограничиться перечисленными мерами и продолжения военного положения не последует.

Теги: #порошенко #охрана #госграница
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