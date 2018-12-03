События

10:09 03.12.2018

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Евразии обсудил в Киеве военное положение и ситуацию с захваченными РФ моряками

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Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко, посол США в Украине Мари Йованович обсудили с заместителем помощника государственного секретаря США по делам Евразии Джорджем Кентом ситуации по безопасности на Донбассе и в оккупированном Крыму, а также вопрос освобождения украинских заложников в России.

"Свой первый после назначения визит в Украину Кент, ведущий в госдепе направление Европы и стран "Восточного партнерства", начинает с важного общения о ситуации по безопасности в Азовском море", - сообщила И.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Она отметила, что США поддерживают Украину в защите территориальной целостности и суверенитета.

"Встретились с новым чиновником Госдепа вместе с послом США в Украине, обсудили вопросы безопасности, военное положение, ситуацию с захваченными РФ украинскими моряками, новосозданное Министерство ветеранов и планы его работы, другие вопросы реформ в Украине. Но ключевое – безопасность, ситуация на Донбассе и в Крыму, освобождение заложников. Мы ждем поддержки в этих вопросах от нашего стратегического партнера", - сообщила И.Геращенко.

Первый вице-спикер Рады также рассказала, что Дж.Кент имеет хобби: он собирает запонки со смыслом и "имеет символические запонки – с гербом и надписью "Мариуполь"".

Теги: #крым #рф #моряки #сша
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