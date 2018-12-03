Трамп объявил траур 5 декабря, NYSE и Nasdaq работать не будут

Президент США Дональд Трамп объявил 5 декабря днем национального траура, в среду пройдут похороны 41-го американского президента Джорджа Буша-старшего.

Нью-йоркская фондовая биржа (NYMEX) и биржа Nasdaq не будут проводить торги в этот день, сообщает The Wall Street Journal.

Дж.Буш-старший умер в возрасте 94 лет в Хьюстоне в пятницу вечером по местному времени. В последние месяцы часто поступали сообщения о его плохом самочувствии.

Дж.Буш принимал участие во Второй Мировой войне, затем занимался нефтяным бизнесом. В 1964 году перешёл в политику, присоединившись к Республиканской партии. В 1988 году его избрали 41-м президентом США. Дж.Буш занимал этот пост с 1989 по 1993 год.

Американские СМИ отмечают, что на срок президентства Дж.Буша старшего пришёлся ряд важных геополитических событий - таких, как распад СССР и международная военная операция против президента Ирака Саддама Хусейна "Буря в пустыне".