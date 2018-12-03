Ведущие юрфирмы поддержали законопроект №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности"

Адвокаты более 20 ведущих адвокатских объединений, национальных и международных юридических фирм выразили поддержку проекта закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" №9055, говорится в их совместном обращении к председателю Верховной Рады и народным депутатам, сообщается на сайте президента Украины в понедельник утром.

"В обращении отмечается, что законопроект №9055 соответствует общепризнанным международным стандартам, существенно совершенствует основы организации и деятельности адвокатуры и позволяет обеспечить ее прогрессивное развитие в интересах общества и целях справедливого правосудия", - говорится в обнародованном сообщении.

Согласно его тексту, законопроект, в частности: "существенно расширяет профессиональные права и гарантии, которые позволят адвокатам быть действенными защитниками своих клиентов и равноправными участниками процесса; внедряет правила доступа к профессии без коррупционных рисков; предусматривает сбалансированную систему дисциплинарной ответственности; направлен на построение сильной и независимой системы адвокатского самоуправления".

Авторы обращения также отмечают, что законопроект №9055 впервые в истории украинской адвокатуры предлагает предоставить самостоятельность и реальные полномочия региональным органам адвокатского самоуправления, которое является ближайшим звеном к адвокатам: "Все адвокаты будут иметь реальное, а не декларативное право участвовать в самоуправлении".

В сообщении напоминается, что на прошлой неделе с поддержкой законопроекта выступила общественная организация "Трансперенси Интернешнл Украина". "Эксперты организации оценивают его как направленный на преодоление и предотвращение коррупции как в целом в адвокатской деятельности, так и в деятельности органов адвокатского самоуправления, а также системы правосудия в целом", - пишут авторы обращения.

Кроме того, они отмечают, что ранее положительное заключение по указанному проекту закона предоставили эксперты Совета Европы, отметив, что он "является шагом вперед по сравнению с редакцией закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", действующий с 2012 года".