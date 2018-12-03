Франция намерена поставить Азербайджану системы ПВО

Французская компания "MBDA Systems" планирует поставить Азербайджану системы ПВО "ASTER 30 SAMP/T" и "VL Mica".

"Мы получили разрешение французского правительства на экспорт (систем в Азербайджан - ИФ). Переговоры с азербайджанской стороной по купле-продаже систем завершатся в ближайшее время", - сказал представитель компании в интервью азербайджанскому журналу "AzeriDefence".

По его словам, азербайджанская сторона уже ознакомилась с системами и осталась довольной ее характеристиками. "Считаем, что эти системы позволят Азербайджану обеспечить противовоздушную оборону в самой надежной форме", - добавил он.

MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia) - ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем.