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08:45 03.12.2018

Франция намерена поставить Азербайджану системы ПВО

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Франция намерена поставить Азербайджану системы ПВО

Французская компания "MBDA Systems" планирует поставить Азербайджану системы ПВО "ASTER 30 SAMP/T" и "VL Mica".

"Мы получили разрешение французского правительства на экспорт (систем в Азербайджан - ИФ). Переговоры с азербайджанской стороной по купле-продаже систем завершатся в ближайшее время", - сказал представитель компании в интервью азербайджанскому журналу "AzeriDefence".

По его словам, азербайджанская сторона уже ознакомилась с системами и осталась довольной ее характеристиками. "Считаем, что эти системы позволят Азербайджану обеспечить противовоздушную оборону в самой надежной форме", - добавил он.

MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia) - ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем.

 

Теги: #закупка #франция #пво #азербайджан
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