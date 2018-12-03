События

08:07 03.12.2018

Лейбористы угрожают Мэй вотумом недоверия, если парламент отклонит ее план по Brexit

1 мин читать
Лейбористы угрожают Мэй вотумом недоверия, если парламент отклонит ее план по Brexit

Находящиеся в оппозиции британские лейбористы, наращивая давление на премьер-министра Терезу Мэй, намерены объявить о вотуме недоверия ей, если парламент 11 декабря не примет план премьера по Brexit, сообщили СМИ Великобритании.

Представитель Лейбористской партии Кейр Стармер заявил, что этот шаг будет "неизбежным" результатом провала на слушаниях в парламенте правительственного плана по выходу Британии из Евросоюза.

Т.Мэй в настоящее время прилагает усилия к тому, чтобы привлечь сомневающихся парламентариев на свою сторону с целью получения поддержки плана по Brеxit, уже согласованного с ЕС, отмечается в сообщениях СМИ.

Теги: #великобритания #brexit #недоверие #парламент
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Оппозиция на митинге в Тбилиси требует досрочных парламентских выборов

Минобороны Британии подозревает российских журналистов в шпионаже

Мэй: Лондон будет добиваться ужесточения санкций против РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе

Россия должна освободить украинских моряков - МИД Великобритании

Французский бизнес не готов к Brexit

Суд Евросоюза рассматривает иск шотландских противников Brexit

Трамп считает, что условия Brexit выгодны Брюсселю, а не Лондону

Великобритания в Совбезе ООН призвала Россию освободить украинских моряков

Саммит ЕС соберется в Брюсселе для утверждения соглашения по Brexit

Вето Мадрида на проект соглашения по Brexit сохраняется

ПОСЛЕДНЕЕ

Франция намерена поставить Азербайджану системы ПВО

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военнослужащих не допущено – штаб ООС

Командир афганских талибов уничтожен в ходе авиаудара США – газета

Журналист Хашкаджи обсуждал в мессенджере создание онлайн-движения против политики Саудовской Аравии

Во Львове иностранец стал виновником ДТП, в котором пострадали три автомобиля – полиция

Трамп готов реализовать все договоренности с КНДР после завершения ее денуклеаризации

Иран продолжит ракетные испытания, заявляют в армии и МИД

В Киеве злоумышленник убил двух женщин и сам выбросился из окна – полиция

Премьер Бельгии назвал марш в защиту климата "успехом гражданской мобилизации"

Гройсман: "Северный поток–2" – это форма замаскированной войны против Европы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА