Во Львове иностранец стал виновником ДТП, в котором пострадали три автомобиля – полиция

Во Львове сотрудниками полиции был задержан водитель - иностранец, совершивший дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись 3 автомобиля и четверо людей получили телесные повреждения, сообщает отдел коммуникации полиции во Львовской области.

"Во Львове на улице Мечникова полицейские задержали водителя-иностранца, который на автомобиле Opel Astra совершил тройное ДТП. В результате ДТП четверо человек получили телесные повреждения и были доставлены в больницу" - говорится в сообщении на сайте ГУ Нацполиции во Львовской области.

ДТП произошло 1 декабря днем, когда водитель Opel выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf под управлением 63-летнего жителя Львова, который, в свою очередь, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2108, припаркованным на обочине.

Все четверо пассажиров были госпитализированы в больницы Львова с травмами разной степени тяжести.

"Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). – подытожили в полиции.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.