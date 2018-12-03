Иран продолжит ракетные испытания, заявляют в армии и МИД

Иран продолжит испытывать свои ракеты, несмотря на протесты некоторых стран, заявил представитель иранских вооруженных сил генерал Абольфазль Шекарчи.

"Испытания ракет и других средств, которые производит оборонная промышленность страны для обороны и сдерживания, будет продолжаться в том же ключе ", - цитирует генерала агентство Tasnim.

Он подчеркнул, что Иран "не будет спрашивать разрешения" на продолжение испытаний.

Испытания Ираном ракетной техники не нарушают резолюций ООН и осуществляются в мирных целях, также заявил представитель иранского МИД Бахрам Касеми.

"Иранская ракетная программа осуществляется в мирных целях и в целях удовлетворения потребностей страны. Она не противоречит каким-либо резолюциям ООН, которые не запрещают ракетную программу и ракетные испытания", - заявил дипломат в ответ на обвинения госсекретаря США Майка Помпео.

Американский политик заявил накануне, что проводимые Ираном испытания баллистических ракет нарушают резолюцию СБ ООН 2231, поскольку эти ракеты могут стать носителями ядерных боеголовок.