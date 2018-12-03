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01:55 03.12.2018

Иран продолжит ракетные испытания, заявляют в армии и МИД

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Иран продолжит ракетные испытания, заявляют в армии и МИД

Иран продолжит испытывать свои ракеты, несмотря на протесты некоторых стран, заявил представитель иранских вооруженных сил генерал Абольфазль Шекарчи.

"Испытания ракет и других средств, которые производит оборонная промышленность страны для обороны и сдерживания, будет продолжаться в том же ключе ", - цитирует генерала агентство Tasnim.

Он подчеркнул, что Иран "не будет спрашивать разрешения" на продолжение испытаний.

Испытания Ираном ракетной техники не нарушают резолюций ООН и осуществляются в мирных целях, также заявил представитель иранского МИД Бахрам Касеми.

"Иранская ракетная программа осуществляется в мирных целях и в целях удовлетворения потребностей страны. Она не противоречит каким-либо резолюциям ООН, которые не запрещают ракетную программу и ракетные испытания", - заявил дипломат в ответ на обвинения госсекретаря США Майка Помпео.

Американский политик заявил накануне, что проводимые Ираном испытания баллистических ракет нарушают резолюцию СБ ООН 2231, поскольку эти ракеты могут стать носителями ядерных боеголовок.

Теги: #ракеты #иран #испытания
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