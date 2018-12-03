В Киеве злоумышленник убил двух женщин и сам выбросился из окна – полиция

Столичные полицейские выясняют обстоятельства гибели молодого мужчины, который сначала нанес многочисленные раны двум женщинам, а потом выбросился из окна собственной квартиры, сообщает отдел коммуникации полиции в городе Киеве.

"При осмотре места событий полицейские обнаружили в многоэтажке открытое окно, с которого, вероятно, упал мужчина" - рассказал заместитель начальника следственного отдела Голосеевского управления полиции Сергей Сторожук.

Кроме того, полицейские в квартире обнаружили тела двух женщин с многочисленными резаными ранами.

Полицейские быстро идентифицировали личность погибшего – им оказался 24-летний мужчина с признаками психического расстройства. Осмотрев помещения, на кухне полицейские обнаружили тела двух женщин с многочисленными резаными ранениями. Выяснилось, что одна из женщин - 53-летняя мать погибшего. Личность другой женщины устанавливается.

"По факту происшествия следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по части второй статьи 115 (Умышленное убийство) УК Украины", - добавил С. Сторожук.