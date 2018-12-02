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23:18 02.12.2018

Премьер Бельгии назвал марш в защиту климата "успехом гражданской мобилизации"

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Премьер Бельгии назвал марш в защиту климата "успехом гражданской мобилизации"

Бельгийские СМИ назвали исторической масштабную манифестацию в воскресенье в Брюсселе против климатических изменений, в которой приняли участие 65-70 тыс. граждан со всей страны.

"Марш в защиту климата - это великолепный успех гражданской мобилизации. Вопрос о климате должен быть в центре обеспокоенности о будущих поколениях. Бельгия, которая сформировала свой план по энергетике и климату, будет защищать амбициозные цели Cop24 (24-й конференции ООН по климатическим изменениям в Катовице - ИФ)", - написал в своем "Твиттере" бельгийский премьер-министр Шарль Мишель.

"Климат меняется, и все мы это чувствуем. В наших городах мы задыхаемся из-за грязного воздуха. Каждый год мы расходуем миллионы евро, чтобы возмещать убытки от засух сельхозпроизводителям, и последнее лето побило рекорд по жаре. Мы практически каждый день наблюдаем сцены пожаров и наводнений по всему миру", - приводит сайт газеты "Суар" слова официального представителя соорганизатора марша - ассоциации "Климат Экспресс" Самюэля Литэра.

Организаторы манифестации указывают на необходимость того, чтобы три года спустя после подписания Парижского соглашения по климату взятые обязательства начали выполняться. Однако, отмечают они, в Бельгии эмиссия газов снова выросла с 2014 года, хотя, согласно данным в Париже обещаниям, она должна была снижаться.

Защитники климата считают, что это доказывает недостаток политической воли и необходимых устремлений бельгийских руководителей.

Теги: #климат #бельгия #марш #премьер
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