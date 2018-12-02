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22:03 02.12.2018

Гройсман: "Северный поток–2" – это форма замаскированной войны против Европы

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Гройсман: "Северный поток–2" – это форма замаскированной войны против Европы

УПремьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал российский газовый проект "Северный поток-2" скрытой формой войны против европейских газовых потребителей, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Северный поток-2" - это форма замаскированной войны против Европы. Мы знаем, как это - быть зависимым от России в энергетически и политическом плане. По собственному опыту мы знаем, как это опасно. Поэтому сейчас мы рассматриваем этот проект, как геополитическое оружие России", - сказал Владимир Гройсман в интервью "Die Welt" в воскресенье.

Премьер отметил, что предложил европейским партнерам управлять украинской ГТС совместно.

"Мы предложили партнерам на Западе вместе управлять нашей газотранспортной системой. Способность ее составляет 140 млрд кубических метров. Наши газохранилища позволяют хранить запасы до 1000 дней. Это большой потенциал", - добавил глава правительства.

Теги: #северный_поток #россия #украина #европа #премьер
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