Порошенко поздравил иудеев с праздником Хануки

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских иудеев с праздником Хануки, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Этот праздник связан с торжеством добра и веры, которые так необходимы сегодня, когда наш свободолюбивый украинский народ и его неотъемлемая часть - еврейская община - демонстрирует всему миру решимость и мужество в борьбе против российской агрессии, за независимость, соборность и процветание Украинского государства" – говорится в сообщении, на официальном сайте администрации президента Украины в воскресенье вечером.