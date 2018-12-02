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19:28 02.12.2018

Порошенко поздравил иудеев с праздником Хануки

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Порошенко поздравил иудеев с праздником Хануки

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских иудеев с праздником Хануки, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Этот праздник связан с торжеством добра и веры, которые так необходимы сегодня, когда наш свободолюбивый украинский народ и его неотъемлемая часть - еврейская община - демонстрирует всему миру решимость и мужество в борьбе против российской агрессии, за независимость, соборность и процветание Украинского государства" – говорится в сообщении, на официальном сайте администрации президента Украины в воскресенье вечером.

Теги: #президент #иудеи #ханука #украина
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