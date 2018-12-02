Боевики в течение воскресенья режим тишины в зоне ООС не нарушали

Незаконные вооруженные формирования (НВФ), в воскресенье, режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил не нарушали, сообщает пресс-центр ООС

"В течение текущих суток, по состоянию на 18.00, противник огня в направлении оборонительных укреплений Объединенных сил не открывал" – говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети "Фейсбук" в воскресенье вечером.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.