События

18:26 02.12.2018

Боевики в течение воскресенья режим тишины в зоне ООС не нарушали

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Боевики в течение воскресенья режим тишины в зоне ООС не нарушали

Незаконные вооруженные формирования (НВФ), в воскресенье, режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил не нарушали, сообщает пресс-центр ООС

"В течение текущих суток, по состоянию на 18.00, противник огня в направлении оборонительных укреплений Объединенных сил не открывал" – говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети "Фейсбук" в воскресенье вечером.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Теги: #всу #оос
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