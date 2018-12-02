В Тбилиси завершился митинг несогласных с итогами президентских выборов

Митинг оппозиции, несогласной с итогами президентских выборов, который проходил в воскресенье на проспекте Руставели в Тбилиси, завершился без инцидентов.

Как заявил ранее кандидат в президенты от оппозиционного объединения "Сила в единстве" и партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, проигравший на выборах в Грузии, главным требованием протестующих является проведение досрочных парламентских выборов в стране.

Он также сообщил о планах оппозиции через суд добиваться аннулирования итогов второго тура выборов президента.

"Мы не признаем выборы проведенными, мы не признаем их результаты. В Грузии сегодня нет президента", - заявил Г.Вашадзе, отметив, что протесты будут иметь постоянный характер, но будут проходить в мирной форме без выхода за рамки закона.

В ходе митинга его организаторы заявили, что дают властям срок до 16 декабря, чтобы они ответили на озвученные в ходе акции требования.

Как заявил на митинге руководитель предвыборного штаба Г.Вашадзе однофамилец кандидата в президенты Георгий Вашадзе, в случае, если власти не ответят на требования, оппозиция в следующий раз соберет на митинг в Тбилиси в десять раз больше своих сторонников.

В ходе митинга к его участникам из-за рубежа обратился экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который, несмотря на то, что он находится на родине во внутреннем розыске, пообещал приехать в страну, если возникнет такая необходимость.

М.Саакашвили также не признает итоги прошедших в Грузии 28 ноября президентских выборов.

Ранее в воскресенье организаторы митинга заявили журналистам, что в акции принимают участие десятки тысяч человек. Между тем, по данным грузинских СМИ, которые продемонстрировали снятые с высоты с помощью дронов кадры, на митинге находилось не более трех тысяч человек.