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14:34 02.12.2018

Оппозиция на митинге в Тбилиси требует досрочных парламентских выборов

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Оппозиция на митинге в Тбилиси требует досрочных парламентских выборов

Несколько тысяч человек собрались в воскресенье на проспекте Руставели в Тбилиси на митинг, который проводят представители оппозиционного объединения "Сила в единстве", отказавшиеся признавать итоги второго тура выборов президента Грузии.

Как заявил журналистам проигравший на выборах кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе, главным требованием участников митинга к властям является проведение досрочных парламентских выборов.

В эти минуты на митинге выступают лидеры "Силы в единстве" и ЕНД.

Оппозиционеры называют выборы "тотально сфальсифицированными".

Как заявил на митинге один из лидеров ЕНД Ника Мелия, оппозиция не признает Саломе Зурабишвили (независимый кандидат, которую поддержала правящая партия "Грузинская мечта") своим президентом.

По итогам подсчета 100% голосов избирателей в Грузии во втором туре президентских выборов в минувшую среду победу одержала поддерживаемая правящей партией "Грузинской мечтой" независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили .

Согласно опубликованным в четверг ЦИК Грузии данным, С.Зурабишвили набрала 59,52% голосов избирателей (1 147 627 голосов), ее соперник кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Г.Вашадзе набрал 40,48% (780 633 голоса).

Явка избирателей во втором туре выборов президента составила 56,23%.

Инаугурация избранного президента, согласно конституции Грузии, должна состояться 16 декабря.

Теги: #грузия #тбилиси #выборы #парламент
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