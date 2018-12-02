Британское Минобороны предупредило о попытках российских журналистов проникнуть на военную базу

Министерство обороны Великобритании в разосланном по военным объектам страны секретом уведомлении предупредило о попытках российских журналистов проникнуть на одну из военных баз, сообщило издание Daily Mail.

Уведомление, предписывающее военным соблюдать осторожность и бдительность, вызвано тем, что съемочная группа Первого канала российского ТВ была замечена рядом с занимающейся вопросами обеспечения кибербезопасности 77-й армейской бригадой в графстве Беркшир. Российские журналисты из своей автомашины вели съемку. Министерство заподозрило журналистов в ведении шпионской деятельности.

Специализация 77-й бригады - кибервойны, борьба с террористической пропагандой в интернете, психологические операции, работа в социальных сетях и в даркнете. После съемок в эфире телеканала был показан сюжет о британской "фабрике троллей", в которой фигурировала 77-я бригада.