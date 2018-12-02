В Украине обновили инструкцию согласования въезда иностранных журналистов в Крым

Министерство информационной политики Украины совместно с Государственной миграционной службой и Госпогранслужбой решили на период действия правового режима военного положения оставили в силе механизм доступа иностранных журналистов во временно оккупированный Крым с несколько обновленной инструкцией.

При этом как сообщает в воскресенье пресс-служба Мининформполитики, окончательное решение о пропуске иностранных журналистов на территорию временно оккупированного Крыма будет приниматься Госпогранслужбой в рамках возложенных на нее полномочий по внедрению правового режима военного положения.