Все подразделения МВД переведены на усиленный вариант несения службы

Все подразделения системы Министерства внутренних дел Украины перешли на усиленный вариант несения службы.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), для координации работы всех органов системы МВД и мониторинга ситуации создан оперативный штаб, который возглавил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.

Также в штаб вошли первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк, заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, первый заместитель главы ГСЧС Олег Мельчуцький, заместитель командующего Нацгвардии Валерий Бондарь, а также первый заместитель главы Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

Отмечается, что оперативные штабы будут работать в круглосуточном режиме и осуществлять обмен информацией и координацию с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны, Управления государственной охраны и Госспецсвязи.