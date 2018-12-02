События

11:15 02.12.2018

Все подразделения МВД переведены на усиленный вариант несения службы

1 мин читать

Все подразделения системы Министерства внутренних дел Украины перешли на усиленный вариант несения службы.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), для координации работы всех органов системы МВД и мониторинга ситуации создан оперативный штаб, который возглавил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.

Также в штаб вошли первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк, заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, первый заместитель главы ГСЧС Олег Мельчуцький, заместитель командующего Нацгвардии Валерий Бондарь, а также первый заместитель главы Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

Отмечается, что оперативные штабы будут работать в круглосуточном режиме и осуществлять обмен информацией и координацию с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны, Управления государственной охраны и Госспецсвязи.

Теги: #служба #гсчс #украина #мвд
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Найден мертвым командующий Пятым флотом ВМС США

За минувшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

В Нацгвардии принесли присягу 3 тысячи срочников и 200 контрактников

В Соломенском районе на пожаре в жилом доме погибла женщина

В Николаевской области в ДТП с участием двух легковушек пострадал ребенок

Группа нелегалов задержана в Сумской области

В Киеве ночью 2 декабря на мосту Патона перекроют движение

В Киевской области обрушилась крыша в одной из школ

Боевики в субботу 7 раз нарушили режим тишины в зоне ООС

В Запорожской области штормящее море подтопило 40 баз отдыха

ПОСЛЕДНЕЕ

В Тбилиси задержаны пятеро граждан Украины

Состояние покрытия на автодорогах в большинстве областей Украины местами заснеженное

Джорджа Буша-старшего похоронят в Техасе на территории университета

У генконсульства США в Мексике прогремел взрыв

На дорогах Киева в воскресенье гололедица

Грузинская борьба "чидаоба" вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Париж пережил день погромов и схваток хулиганов с полицией

Порошенко передал ВСУ новую военную технику (Фото)

Более 80 "желтых жилетов" задержаны в Бельгии

"Аквариум" перенес свой тур по Украине на следующий год

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА