События

10:56 02.12.2018

В Тбилиси задержаны пятеро граждан Украины

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В Тбилиси задержаны пятеро граждан Украины

В Тбилиси в гостинице "Альянс" минувшей ночью были задержаны пятеро граждан Украины, в их числе бывший грузинский военнослужащий Лука Чхетия, воевавший в украинском батальоне "Донбасс", сообщают в воскресенье грузинские СМИ.

Задержанные прибыли в Тбилиси и поселились в гостиницу 27 ноября. В МВД Грузии пока не дают официального комментария в связи с задержанием группы украинских граждан.

Между тем отец задержанного Серго Чхетия заявил журналистам, что его сын намеревался принять участие в намеченной на воскресенье в Тбилиси акции протеста оппозиции.

Теги: #грузия #украинцы #задержание
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