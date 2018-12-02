Состояние покрытия на автодорогах в большинстве областей Украины местами заснеженное

В большинстве областей Украины 2 декабря состояние покрытия на автодорогах государственного значения местами заснеженное, сообщила пресс-служба "Киевавтодора" в Facebook.

"П состоянию на 08.00 часов 2 декабря 2018 года местами небольшой снег выпадает в Киевской, Сумской, Полтавской и Луганской областях. В Донецкой и Харьковской - местами туман при минусовой температуре воздуха. На остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Как сообщается, что в ночное время суток периодически возникали осложнения в движении большегрузного транспорта на опасных участках дорог (спуски, подъемы) в Николаевской (М-13, Н-11, Н-14, Р-55) области. Также отмечается, что на перевальных участках дорог без осадков, состояние покрытия сухое.

"Проезд на дорогах государственного значения обеспечен, пробок в движении из-за ненадлежащего состояния дорог нет", - подытожили в "Киевавтодоре".