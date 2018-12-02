Джорджа Буша-старшего похоронят в Техасе на территории университета

Джордж Буш-старший, 41-й президент США, будет похоронен в Библиотечном комплексе Буша (президентская библиотека, которую назвали в его честь) на территории аграрного и машиностроительного университета штата Техас в городе Колледж-Стейшен, сообщается на сайте университета.

Буш будет похоронен в своем семейном склепе, рядом с его дочерью Робин, которая умерла в 1953 году в возрасте трех лет.

В четверг, 6 декабря, тело бывшего президента перевезут в Коледж-Стейшн в сопровождении членов семьи Буша и близких друзей.

С Олсен-стрит похоронная процессия шествовать на запад по дороге Джорджа Буша в библиотечный комплекс Буша.

Церемония похорон будут закрытой, но студенты колледжа и преподователи смогут присутствовать.

Сама библиотека открыта для общественности с 6 ноября 1997.

Как сообщалось, вчера скончался Джордж Буш-старший, экс-президент США.