События

08:33 02.12.2018

На дорогах Киева в воскресенье гололедица, предупреждают в Укргидрометцентре

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На дорогах Киева в воскресенье гололедица, предупреждают в Укргидрометцентре

В воскресенье, 2 декабря, на дорогах Киева гололедица, информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Укргидрометцентр.

Кроме того, в КГГА призывают водителей не парковать транспорт вдоль дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники, а также воздержаться от поездок на собственных авто и отдать предпочтение общественному транспорту.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА с целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться рекомендаций во время гололеда.

В частности, власти Киева советуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованного маневрирования, которое при неблагоприятных погодных условиях может привести к аварийным ситуациям; при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума; не забывать включать габаритные огни или противотуманные фонари; в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.

В свою очередь пешеходам рекомендуют ходить не спеша, ноги слегка расслабить и немного согнуть в коленях, ступать на всю подошву; не держать руки в карманах; размахивать руками в такт ходьбы для равновесия; при нарушении равновесия быстро присесть, чтобы удержаться на ногах; при падении напрячь мышцы, сгруппироваться, а прикоснувшись к земле, попробовать перекатиться; также быть внимательными на тротуаре, поскольку автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить; при пересечении дороги перед автомобилем учитывать, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз; обходить металлические крышки люков, которые могут быть покрыты льдом.

Теги: #погода #украина #прогноз
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