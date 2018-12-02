За минувшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

За минувшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди личного состава не допущено, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, противник трижды применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В ходе боевых действий, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сводке на странице штаба ООС в Фейсбук в воскресенье утром.

Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82-мм, враг обстреливал оборонительные укрепления Объединенных сил вблизи Крымского, Песков и Невельского.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Невельске, Марьинка, Славное, Тарамчук, Красногоровка, Чермалык, Богдановка, Павлополь и Лебединский.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки два боевика уничтожены и еще один ранен.

"С начала этого периода противник огневой активности не проявлял", - подытожили в штабе ООС.