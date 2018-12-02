События

07:41 02.12.2018

За минувшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

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За минувшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди личного состава не допущено, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, противник трижды применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В ходе боевых действий, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сводке на странице штаба ООС в Фейсбук в воскресенье утром.

Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82-мм, враг обстреливал оборонительные укрепления Объединенных сил вблизи Крымского, Песков и Невельского.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Невельске, Марьинка, Славное, Тарамчук, Красногоровка, Чермалык, Богдановка, Павлополь и Лебединский.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки два боевика уничтожены и еще один ранен.

"С начала этого периода противник огневой активности не проявлял", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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