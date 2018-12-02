В Нацгвардии принесли присягу 3 тысячи срочников и 200 контрактников

В Национальной гвардии Украины в субботу приняли присягу на верность украинскому народу около 3 тыс. военнослужащих срочной службы и почти 200 контрактников, сообщила пресс-служба Нацгвардии.

"Приняли присягу на верность украинскому народу около 3 тыс. военнослужащих срочной службы и почти 200 контрактников Национальной гвардии Украины. До этого молодые воины-гвардейцы прошли первичную подготовку, получили практические и теоретические знания и навыки, необходимые для выполнения служебных обязанностей. На военном ритуале присутствовали родители, родные и близкие новобранцев. А приветствовали воинов их командиры, сослуживцы, приглашенные гости", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после завершения торжеств офицеры командования пообщались с родственниками новобранцев и рассказали им о предстоящих особенностях несения службы.

"Среди всего личного состава, который сегодня принес присягу, некоторые уже имеют желание проходить дальнейшую службу по контракту. У нас проведена значительная работа по улучшению жилищно-бытовых условий для личного состава. В воинских частях служат и женщины", - отмечают командиры.